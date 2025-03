Freundlicher Handel: S&P 500 zum Handelsende stärker

Marktbericht

In New York standen die Signale letztendlich auf Stabilisierung.

Der S&P 500 ging nahezu unverändert (plus 0,16 Prozent) bei 5.776,65 Punkten aus dem Handel. An der Börse sind die im S&P 500 enthaltenen Werte damit 47,378 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,167 Prozent auf 5.777,22 Punkte an der Kurstafel, nach 5.767,57 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 5.760,42 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5.786,95 Zählern.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Der S&P 500 erreichte vor einem Monat, am 25.02.2025, den Stand von 5.955,25 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2024, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 6.040,04 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.03.2024, notierte der S&P 500 bei 5.218,19 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 fiel der Index bereits um 1,57 Prozent zurück. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6.147,43 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.504,65 Punkten markiert.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell International Paper (+ 6,49 Prozent auf 56,26 USD), Qorvo (+ 3,73 Prozent auf 75,63 USD), Tesla (+ 3,50 Prozent auf 288,14 USD), Freeport-McMoRan (+ 3,36 Prozent auf 43,01 USD) und Fox (+ 2,94 Prozent auf 54,96 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil Lumen Technologies (-9,47 Prozent auf 4,40 USD), Leggett Platt (-6,42 Prozent auf 8,02 USD), United Parcel Service (-5,05 Prozent auf 109,95 USD), Merck (-4,81 Prozent auf 87,87 USD) und Regeneron Pharmaceuticals (-4,06 Prozent auf 634,14 USD).

Die teuersten Unternehmen im S&P 500

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 34.111.380 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie macht im S&P 500 mit 3,041 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der S&P 500-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat 2025 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,00 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1.200,00 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net