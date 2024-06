FTSE 100 aktuell: FTSE 100 fällt

FTSE 100-Kursentwicklung

Mit dem FTSE 100 geht es derzeit abwärts.

Am Freitag tendiert der FTSE 100 um 12:07 Uhr via LSE 0,53 Prozent leichter bei 8.241,31 Punkten. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,549 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 8.285,34 Punkte an der Kurstafel, nach 8.285,34 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des FTSE 100 betrug 8.231,50 Punkte, das Tageshoch hingegen 8.297,01 Zähler.

FTSE 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn sank der FTSE 100 bereits um 0,412 Prozent. Vor einem Monat, am 07.05.2024, wurde der FTSE 100 auf 8.313,67 Punkte taxiert. Der FTSE 100 stand noch vor drei Monaten, am 07.03.2024, bei 7.692,46 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.06.2023, stand der FTSE 100 bei 7.624,34 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 6,73 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 8.474,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7.404,08 Punkten markiert.

FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind aktuell Smith Nephew (+ 0,72 Prozent auf 10,42 GBP), Next (+ 0,67 Prozent auf 93,44 GBP), Entain (+ 0,64 Prozent auf 7,27 GBP), Pershing Square (+ 0,62 Prozent auf 42,44 GBP) und Severn Trent (+ 0,58 Prozent auf 24,18 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind hingegen Prudential (-3,18 Prozent auf 7,39 GBP), JD Sports Fashion (-2,54 Prozent auf 1,25 GBP), Intermediate Capital Group (-2,25 Prozent auf 22,64 GBP), Antofagasta (-1,81 Prozent auf 21,74 GBP) und Ocado Group (-1,79 Prozent auf 3,56 GBP).

Die teuersten Unternehmen im FTSE 100

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 23.843.607 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 227,870 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Titel auf

In diesem Jahr weist die International Consolidated Airlines-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Unter den Aktien im Index bietet die Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,83 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net