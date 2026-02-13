DAX25.209 +0,8%Est506.075 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7100 +1,2%Nas22.578 +0,1%Bitcoin57.008 +0,1%Euro1,1845 -0,1%Öl69,15 +2,7%Gold4.959 +1,6%
Depot umstrukturiert

Führungskraft verkauft Vidac Pharma-Aktien

18.02.26 14:01 Uhr

So entwickelte sich die Vidac Pharma-Aktie nach einer kürzlich erfolgten Managers’ Transaction.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vidac Pharma Holding PLC Registered Shs
0,73 EUR 0,05 EUR 7,08%
Charts|News|Analysen

Für den 12.02.2026 wurde bei Vidac Pharma eine Managers’ Transaction gemeldet. Das Eigengeschäft wurde am 17.02.2026 öffentlich gemacht. Von Vorstand Herzberg, Dr. Max wurden am 12.02.2026 Vidac Pharma-Papiere verkauft. Es wurden 11.000 Aktien zu jeweils 0,73 EUR veräußert. An diesem Tag stieg die Vidac Pharma-Aktie. In der FSE-Sitzung kletterte das Papier um 1,10 Prozent auf 0,72 EUR.

Im FSE-Handel kam die Vidac Pharma-Aktie am Veröffentlichungstag der BaFin schlussendlich kaum vom Fleck und notierte bei 0,68 EUR. Vidac Pharma markiert derzeit einen Börsenwert in Höhe von 35,83 Mio. Euro. Die Anzahl der derzeit handelbaren Anteilsscheine beläuft sich auf 51.625.060 Aktien.

Zuletzt hatte es am 11.02.2026 Managers’ Transactions bei Vidac Pharma gegeben. Vidac Pharma-Vorstand Herzberg, Vorstands Max hatte das eigene Portfolio um 39.286 Papiere zu je 0,70 EUR reduziert.

Redaktion finanzen.net

