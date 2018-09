Apples iPhone-Strategie könnte sich auch für NVIDIA auszahlen

Laut "TheStreet"-Autor Eric Jhonsa gehe das Unternehmen nämlich davon aus, dass Gamer aufgrund ihrer starken 4K-Gaming-Performance und ihrer proprietären Funktionen eine Prämie für ihre neuesten High-End-Grafikkarten zahlen werden. NVIDIA wettet daher, dass PC-Spieler, die viele Stunden am Tag damit verbringen, AAA-Titel zu spielen, einen höheren Preis für ein High-End-Erlebnis zahlen werden. Videospiele mit der Einstufung AAA (Triple A) besitzen das höchste Entwicklungsbudget und die meisten Ausgaben für Werbung und andere Promotion-Leistungen. Spiele in dieser Kategorie stellen für den Entwickler und Herausgeber ein hohes Risiko dar. Denn durch den Verkauf müssen hohe Absatzzahlen erzielt werden, um die Ausgaben zu decken und profitabel zu wirtschaften. Doch das scheint NVIDIA in Kauf nehmen zu wollen.

Neue Grafikkarten-Generation, neue Preise

Die neuen Grafikkarten mit NVIDIAS neuen Turing-Generation, die ein scharfgestochenes Spieleerlebnis versprechen, sollen bereits ab Mitte Oktober erhältlich sein und kommen in verschiedenen Preiskategorien. Die beiden Modelle Geforce RTX 2080 und Geforce RTX 2080 Ti kommen mit einem Preis von 699 und 999 US-Dollar daher, während die etwas weniger leistungsstarke Turing-Grafikkarte RTX 2070 für 499 US-Dollar erwerblich sein wird. Im Vergleich: Das Premiummodell der vorherigen Generation, der GTX 1070 Ti, kostete lediglich 449 US-Dollar.

Außerdem soll es im Sortiment die sogenannte "Founders Edition" - Grafikkarten für High-End-Grafikprozessoren - geben, die von NVIDIA selbst und nicht von Partnern entwickelt werden. In dieser Version kosten der RTX 2080 und der RTX 2070 100 US-Dollar mehr, sowie die Premiumversion RTX 2080 Ti zusätzliche 200 US-Dollar.

Parallelen zu Apples iPhone

Hier sind klare Parallelen zu Apples iPhone-Preisen zu erkennen. Apple hat das Wachstum des iPhones durch die Preisgestaltung des iPhone X und nun auch durch die neuen Modelle XS und XS Max vorangetrieben - und das obwohl diese Modelle ein Vielfaches dessen kosten, was man für das erste iPhone bezahlen musste und dennoch erfolgreich sind. Denn neue, revolutionäre Produkte seien immer teuer, so "TheStreet"-Autor Eric Jhonsa. Aber Kunden scheinen trotz höherer Preise zuzuschlagen.

Laut Jhonsa stehe das iPhone auf der Oberfläche vor einem wettbewerbsfähigeren Umfeld als die High-End-Grafikprozessoren von NVIDIA. In der Praxis habe das Marken- und Dienstleistungsökosystem des Unternehmens jedoch ein sehr hohes Maß an Kundenloyalität hervorgebracht. Diese Loyalität kann der iKonzern nutzen, wenn iPhone-Besitzer ein Upgrade anstreben und daher höhere Gerätepreise ansetzen.

Zudem hätten Hersteller wie Apple gewettet, dass High-End-Smartphone-Nutzer bereit sind mehr für ein neues Gerät zu zahlen, wenn sie mehrere Stunden am Tag mit ihren Geräten verbringen, so Jhonsa.

Sind die NVIDIA Power-User bereit?

Auch wenn NVIDIAs High-End-Gamer dem Unternehmen zu einem starken Umsatzwachstum verholfen haben, könnte die Gefahr bestehen, dass höhere Preise zunächst auf Ablehnung stoßen. Denn einige der High-End-Kunden sind vielleicht nicht bereit höhere Preise zu zahlen, ohne vollwertige AAA-Titel mit der neuen Technologie gespielt zu haben.

Allerdings gäbe es, basierend auf dem, was NVIDIA demonstriert habe und was die Kritiker berichten, gute Gründe, dass ein Teil dieser Spieler bald zuschlagen werde, so Jhonsa.



Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com