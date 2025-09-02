GameStop Aktie News: GameStop am Nachmittag auf grünem Terrain
Die Aktie von GameStop gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von GameStop zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,3 Prozent auf 23,49 USD.
Das Papier von GameStop konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,3 Prozent auf 23,49 USD. Die GameStop-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 23,73 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 23,50 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 129.776 GameStop-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (35,74 USD) erklomm das Papier am 28.05.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 52,13 Prozent könnte die GameStop-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.09.2024 bei 19,32 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,75 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
GameStop gewährte am 10.06.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.04.2025 abgelaufenen Quartals. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,09 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 16,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 881,80 Mio. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 732,40 Mio. USD.
Am 09.09.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können GameStop-Anleger Experten zufolge am 15.09.2026 werfen.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,750 USD je GameStop-Aktie belaufen.
Bill Gross: GameStop "scheint Bitcoin nachzuahmen" - Warnung vor neuen Meme-Aktien
Neue Meme-Aktien-Welle: Krispy Kreme, Kohl’s, Opendoor & Co. im Fokus von Kleinanlegern
Krispy Kreme-Aktie im Sog der Meme-Stock-Welle - Parallelen zu Opendoor Technologies
