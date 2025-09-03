GameStop Aktie News: GameStop am Donnerstagnachmittag in Rot

Kurs der GameStop

Die Aktie von GameStop gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,5 Prozent auf 22,76 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 22,76 USD. In der Spitze büßte die GameStop-Aktie bis auf 22,66 USD ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 22,84 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 67.146 GameStop-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.05.2025 bei 35,74 USD. Gewinne von 57,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 12.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 19,32 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,11 Prozent.

Die Bilanz zum am 30.04.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte GameStop am 10.06.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,09 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,11 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat GameStop im vergangenen Quartal 732,40 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 16,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte GameStop 881,80 Mio. USD umsetzen können.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.09.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 15.09.2026 dürfte GameStop die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,750 USD je GameStop-Aktie belaufen.

