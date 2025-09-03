DAX23.769 +0,7%ESt505.347 +0,4%Top 10 Crypto15,49 -1,6%Dow45.443 +0,4%Nas21.571 +0,3%Bitcoin94.266 -1,6%Euro1,1639 -0,2%Öl67,09 -0,5%Gold3.546 -0,4%
Kurs der GameStop

GameStop Aktie News: GameStop am Donnerstagnachmittag in Rot

04.09.25 16:10 Uhr
GameStop Aktie News: GameStop am Donnerstagnachmittag in Rot

Die Aktie von GameStop gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,5 Prozent auf 22,76 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 22,76 USD. In der Spitze büßte die GameStop-Aktie bis auf 22,66 USD ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 22,84 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 67.146 GameStop-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.05.2025 bei 35,74 USD. Gewinne von 57,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 12.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 19,32 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,11 Prozent.

Die Bilanz zum am 30.04.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte GameStop am 10.06.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,09 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,11 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat GameStop im vergangenen Quartal 732,40 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 16,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte GameStop 881,80 Mio. USD umsetzen können.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.09.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 15.09.2026 dürfte GameStop die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,750 USD je GameStop-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GameStop-Aktie

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Nachrichten zu GameStop Corp

DatumMeistgelesen
Analysen zu GameStop Corp

DatumRatingAnalyst
05.06.2019Gamestop A SellThe Benchmark Company
03.04.2019Gamestop A Market PerformTelsey Advisory Group
29.01.2019Gamestop A Market PerformTelsey Advisory Group
30.11.2018Gamestop A OutperformWedbush Morgan Securities Inc.
01.06.2018Gamestop A SellThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
03.04.2019Gamestop A Market PerformTelsey Advisory Group
29.01.2019Gamestop A Market PerformTelsey Advisory Group
30.11.2018Gamestop A OutperformWedbush Morgan Securities Inc.
01.06.2018Gamestop A Market PerformTelsey Advisory Group
29.03.2018Gamestop A Market PerformTelsey Advisory Group
DatumRatingAnalyst
24.11.2015Gamestop a PerformOppenheimer & Co. Inc.
13.11.2015Gamestop a Sector WeightPacific Crest Securities Inc.
11.04.2012Gamestop a holdNeedham & Company, LLC
21.04.2011Gamestop a neutralJ.J.B. Hilliard, W.L. Lyons, Inc.
07.10.2010Gamestop a performOppenheimer & Co. Inc.
DatumRatingAnalyst
05.06.2019Gamestop A SellThe Benchmark Company
01.06.2018Gamestop A SellThe Benchmark Company
29.03.2018Gamestop A SellThe Benchmark Company
22.11.2017Gamestop A SellThe Benchmark Company
24.03.2017Gamestop A SellThe Benchmark Company

