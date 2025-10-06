DAX24.423 +0,2%Est505.633 -0,3%MSCI World4.349 +0,3%Top 10 Crypto17,24 +1,4%Nas22.885 +0,5%Bitcoin106.468 +1,0%Euro1,1718 -0,1%Öl65,15 +1,2%Gold3.955 +1,8%
GameStop im Fokus

GameStop Aktie News: GameStop am Montagnachmittag mit Abschlägen

06.10.25 16:10 Uhr
GameStop Aktie News: GameStop am Montagnachmittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von GameStop. Die GameStop-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 25,35 USD nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GameStop Corp
21,78 EUR -0,43 EUR -1,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die GameStop-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 25,35 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die GameStop-Aktie bis auf 25,25 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 25,55 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten GameStop-Aktien beläuft sich auf 200.347 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.05.2025 bei 35,74 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 40,97 Prozent könnte die GameStop-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 20,32 USD am 10.10.2024. Mit einem Abschlag von mindestens 19,84 Prozent könnte die GameStop-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 09.09.2025 hat GameStop in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,31 USD gegenüber 0,04 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat GameStop im vergangenen Quartal 972,20 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte GameStop 798,30 Mio. USD umsetzen können.

Am 03.12.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,990 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: GameStop und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Nachrichten zu GameStop Corp

DatumMeistgelesen
Analysen zu GameStop Corp

DatumRatingAnalyst
05.06.2019Gamestop A SellThe Benchmark Company
03.04.2019Gamestop A Market PerformTelsey Advisory Group
29.01.2019Gamestop A Market PerformTelsey Advisory Group
30.11.2018Gamestop A OutperformWedbush Morgan Securities Inc.
01.06.2018Gamestop A SellThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
03.04.2019Gamestop A Market PerformTelsey Advisory Group
29.01.2019Gamestop A Market PerformTelsey Advisory Group
30.11.2018Gamestop A OutperformWedbush Morgan Securities Inc.
01.06.2018Gamestop A Market PerformTelsey Advisory Group
29.03.2018Gamestop A Market PerformTelsey Advisory Group
DatumRatingAnalyst
24.11.2015Gamestop a PerformOppenheimer & Co. Inc.
13.11.2015Gamestop a Sector WeightPacific Crest Securities Inc.
11.04.2012Gamestop a holdNeedham & Company, LLC
21.04.2011Gamestop a neutralJ.J.B. Hilliard, W.L. Lyons, Inc.
07.10.2010Gamestop a performOppenheimer & Co. Inc.
DatumRatingAnalyst
05.06.2019Gamestop A SellThe Benchmark Company
01.06.2018Gamestop A SellThe Benchmark Company
29.03.2018Gamestop A SellThe Benchmark Company
22.11.2017Gamestop A SellThe Benchmark Company
24.03.2017Gamestop A SellThe Benchmark Company

