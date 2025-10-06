GameStop Aktie News: GameStop am Montagnachmittag mit Abschlägen

GameStop im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von GameStop. Die GameStop-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 25,35 USD nach.

Die GameStop-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 25,35 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die GameStop-Aktie bis auf 25,25 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 25,55 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten GameStop-Aktien beläuft sich auf 200.347 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.05.2025 bei 35,74 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 40,97 Prozent könnte die GameStop-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 20,32 USD am 10.10.2024. Mit einem Abschlag von mindestens 19,84 Prozent könnte die GameStop-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 09.09.2025 hat GameStop in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,31 USD gegenüber 0,04 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat GameStop im vergangenen Quartal 972,20 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte GameStop 798,30 Mio. USD umsetzen können.

Am 03.12.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,990 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

