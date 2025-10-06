GameStop Aktie News: GameStop am Abend ohne große Veränderung

GameStop im Fokus

Die Aktie von GameStop zeigt am Montagabend wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die GameStop-Aktie zuletzt im New York-Handel bei 25,40 USD.

Die GameStop-Aktie wies um 20:07 Uhr kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 25,40 USD. Die GameStop-Aktie legte bis auf 25,83 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die GameStop-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 25,25 USD ab. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 25,55 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 618.893 GameStop-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 28.05.2025 auf bis zu 35,74 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 40,69 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 10.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 20,32 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 20,00 Prozent könnte die GameStop-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 09.09.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,31 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,04 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 21,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 972,20 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 798,30 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte GameStop am 03.12.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass GameStop ein EPS in Höhe von 0,990 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

