Notierung im Fokus

GameStop Aktie News: GameStop am Nachmittag schwächer

07.10.25 16:09 Uhr
GameStop Aktie News: GameStop am Nachmittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von GameStop. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 24,93 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GameStop Corp
21,50 EUR 0,32 EUR 1,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die GameStop-Aktie notierte um 15:53 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 24,93 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die GameStop-Aktie bis auf 24,86 USD. Bei 25,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten GameStop-Aktien beläuft sich auf 173.816 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 35,74 USD erreichte der Titel am 28.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die GameStop-Aktie somit 30,25 Prozent niedriger. Bei 20,32 USD erreichte der Anteilsschein am 10.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,48 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 09.09.2025 hat GameStop die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,31 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,04 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 21,78 Prozent auf 972,20 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 798,30 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die GameStop-Bilanz für Q3 2025 wird am 03.12.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,990 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

mehr Analysen