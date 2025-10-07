DAX24.386 ±0,0%Est505.614 -0,3%MSCI World4.329 -0,5%Top 10 Crypto17,00 -2,3%Nas22.788 -0,7%Bitcoin104.778 -1,7%Euro1,1653 -0,5%Öl65,75 +0,4%Gold3.981 +0,5%
Heute im Fokus
DAX letztlich stabil -- US-Börsen in Rot -- Norwegen stockt RENK-Anteil auf -- Tesla mit Billig-Auto -- Novo Nordisk, AMD, Trilogy Metals, DroneShield, Rheinmetall, HENSOLDT, AppLovin im Fokus
AMD-Aktie setzt nach OpenAI-Deal Kursrally fort: Analyst sorgt für Rückenwind
+211%: US-Regierung steigt bei Trilogy Metals ein und lässt die Aktie abheben
So entwickelt sich GameStop

GameStop Aktie News: GameStop am Abend mit roten Vorzeichen

07.10.25 20:29 Uhr
GameStop Aktie News: GameStop am Abend mit roten Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von GameStop. Das Papier von GameStop befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 2,2 Prozent auf 24,51 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GameStop Corp
20,82 EUR -0,37 EUR -1,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 2,2 Prozent auf 24,51 USD. Die GameStop-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 24,39 USD ab. Mit einem Wert von 25,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 1.010.241 GameStop-Aktien den Besitzer.

Am 28.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 35,74 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 45,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 10.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 20,32 USD. Mit Abgaben von 17,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

GameStop ließ sich am 09.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,31 USD gegenüber 0,04 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 21,78 Prozent auf 972,20 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 798,30 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von GameStop wird am 03.12.2025 gerechnet.

Experten taxieren den GameStop-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,990 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

