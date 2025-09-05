DAX23.725 +0,5%ESt505.347 +0,5%Top 10 Crypto15,69 -0,7%Dow45.380 -0,1%Nas21.866 +0,8%Bitcoin95.426 +0,6%Euro1,1745 +0,2%Öl65,97 +0,5%Gold3.630 +1,2%
Notierung im Blick

GameStop Aktie News: GameStop am Montagnachmittag mit Kursplus

08.09.25 16:10 Uhr
GameStop Aktie News: GameStop am Montagnachmittag mit Kursplus

Die Aktie von GameStop zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im New York-Handel gewannen die GameStop-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Um 15:52 Uhr ging es für das GameStop-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 22,75 USD. Bei 22,77 USD erreichte die GameStop-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 22,66 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 89.835 GameStop-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 28.05.2025 auf bis zu 35,74 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 57,08 Prozent über dem aktuellen Kurs der GameStop-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.09.2024 bei 19,32 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,08 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Bilanz zum am 30.04.2025 abgelaufenen Quartal legte GameStop am 10.06.2025 vor. Das EPS wurde mit 0,09 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,11 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz wurde auf 732,40 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 16,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 881,80 Mio. USD umgesetzt worden waren.

GameStop dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 09.09.2025 präsentieren. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte GameStop möglicherweise am 15.09.2026 präsentieren.

In der GameStop-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,750 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: GameStop und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

