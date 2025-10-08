GameStop Aktie News: GameStop präsentiert sich am Nachmittag fester

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von GameStop. Zuletzt sprang die GameStop-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 24,59 USD zu.

Die GameStop-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 24,59 USD. Der Kurs der GameStop-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 24,73 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 24,35 USD. Bisher wurden via New York 130.692 GameStop-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 28.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 35,74 USD ein 52-Wochen-Hoch. 45,32 Prozent Plus fehlen der GameStop-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 10.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 20,32 USD ab. Der derzeitige Kurs der GameStop-Aktie liegt somit 21,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 09.09.2025 äußerte sich GameStop zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,31 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,04 USD erwirtschaftet worden. GameStop hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 972,20 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 21,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 798,30 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von GameStop wird am 03.12.2025 gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,990 USD je Aktie belaufen.

