GameStop Aktie News: GameStop am Abend fester

So entwickelt sich GameStop

Die Aktie von GameStop zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Die GameStop-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,2 Prozent auf 24,90 USD.

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der New York-Sitzung 2,2 Prozent auf 24,90 USD zu. Die GameStop-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 25,04 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 24,35 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 580.195 GameStop-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.05.2025 bei 35,74 USD. Derzeit notiert die GameStop-Aktie damit 30,33 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 10.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 20,32 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der GameStop-Aktie liegt somit 22,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 09.09.2025 hat GameStop in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,31 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei GameStop noch ein Gewinn pro Aktie von 0,04 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat GameStop mit einem Umsatz von insgesamt 972,20 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 798,30 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 21,78 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte GameStop am 03.12.2025 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je GameStop-Aktie in Höhe von 0,990 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GameStop-Aktie

GameStop-Aktie zieht an: Gewinn und Umsatz steigen über die Erwartungen

Ausblick: GameStop gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Bill Gross: GameStop "scheint Bitcoin nachzuahmen" - Warnung vor neuen Meme-Aktien