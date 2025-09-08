GameStop Aktie News: GameStop am Abend mit stabiler Tendenz

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von GameStop zeigt sich am Dienstagabend ohne große Bewegung. Die GameStop-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im New York-Handel bei 23,23 USD.

Kaum Ausschläge verzeichnete die GameStop-Aktie im New York-Handel und tendierte um 20:08 Uhr bei 23,23 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die GameStop-Aktie bisher bei 23,35 USD. Die Abwärtsbewegung der GameStop-Aktie ging bis auf 22,94 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 23,06 USD. Zuletzt wurden via New York 812.639 GameStop-Aktien umgesetzt.

Am 28.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 35,74 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 53,86 Prozent hinzugewinnen. Am 12.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,32 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,81 Prozent unter dem aktuellen Kurs der GameStop-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte GameStop am 10.06.2025 vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,09 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 16,94 Prozent auf 732,40 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte GameStop 881,80 Mio. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte GameStop am 03.12.2025 vorlegen. GameStop dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 15.09.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je GameStop-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,750 USD fest.

Redaktion finanzen.net

