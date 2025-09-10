GameStop Aktie News: GameStop präsentiert sich am Nachmittag stärker

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von GameStop. Die Aktionäre schickten das Papier von GameStop nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 24,56 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 0,8 Prozent auf 24,56 USD zu. Der Kurs der GameStop-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 24,60 USD zu. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 24,00 USD. Bisher wurden heute 255.130 GameStop-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 35,74 USD erreichte der Titel am 28.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 45,50 Prozent könnte die GameStop-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 19,32 USD fiel das Papier am 12.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 21,34 Prozent könnte die GameStop-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte GameStop am 09.09.2025 vor. Das EPS lag bei 0,31 USD. Im letzten Jahr hatte GameStop einen Gewinn von 0,04 USD je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat GameStop mit einem Umsatz von insgesamt 972,20 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 798,30 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 21,78 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 03.12.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von GameStop rechnen Experten am 15.09.2026.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass GameStop ein EPS in Höhe von 0,870 USD in den Büchern stehen haben wird.

