GameStop Aktie News: GameStop am Mittwochnachmittag im Minusbereich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von GameStop. Die GameStop-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 2,7 Prozent auf 29,67 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von GameStop nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 2,7 Prozent auf 29,67 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die GameStop-Aktie bisher bei 28,35 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 29,26 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.629.801 GameStop-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 63,90 USD. Dieser Kurs wurde am 15.05.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 115,37 Prozent. Am 17.04.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 9,95 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die GameStop-Aktie mit einem Verlust von 66,46 Prozent wieder erreichen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte GameStop am 07.06.2024. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,11 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,17 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat GameStop mit einem Umsatz von insgesamt 881,80 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,24 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 28,72 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte GameStop am 04.09.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass GameStop einen Verlust von -0,100 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

