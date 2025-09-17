GameStop Aktie News: GameStop am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von GameStop. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 26,22 USD zu.

Um 15:52 Uhr wies die GameStop-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 26,22 USD nach oben. Den Tageshöchststand markierte die GameStop-Aktie bei 26,34 USD. Mit einem Wert von 26,23 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 130.516 GameStop-Aktien umgesetzt.

Am 28.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 35,74 USD an. Der aktuelle Kurs der GameStop-Aktie ist somit 36,29 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 19.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,43 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,90 Prozent.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte GameStop am 09.09.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,31 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte GameStop ein EPS von 0,04 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 972,20 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte GameStop 798,30 Mio. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.12.2025 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,870 USD je Aktie in den GameStop-Büchern.

