GameStop Aktie News: GameStop verteuert sich am Nachmittag

Die Aktie von GameStop gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im New York-Handel gewannen die GameStop-Papiere zuletzt 2,3 Prozent.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,3 Prozent auf 26,69 USD zu. Die GameStop-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 26,88 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 26,00 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 247.086 GameStop-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 28.05.2025 auf bis zu 35,74 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 33,89 Prozent Plus fehlen der GameStop-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 19,50 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.09.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,94 Prozent unter dem aktuellen Kurs der GameStop-Aktie.

Am 09.09.2025 legte GameStop die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,31 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,04 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 21,78 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 972,20 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 798,30 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 03.12.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je GameStop-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,990 USD fest.

Redaktion finanzen.net

