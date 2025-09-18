DAX23.639 -0,2%ESt505.458 ±0,0%Top 10 Crypto16,00 -3,3%Dow46.284 +0,3%Nas22.571 +0,5%Bitcoin98.331 -1,0%Euro1,1750 -0,3%Öl66,69 -1,2%Gold3.684 +1,1%
GameStop Aktie News: GameStop am Abend höher

19.09.25 20:24 Uhr
GameStop Aktie News: GameStop am Abend höher

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von GameStop. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,6 Prozent auf 26,03 USD zu.

Um 20:08 Uhr sprang die GameStop-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 26,03 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die GameStop-Aktie bei 26,39 USD. Bei 25,83 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 713.944 GameStop-Aktien.

Am 28.05.2025 markierte das Papier bei 35,74 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 37,28 Prozent über dem aktuellen Kurs der GameStop-Aktie. Am 20.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 19,47 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,20 Prozent.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte GameStop am 09.09.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,31 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat GameStop mit einem Umsatz von insgesamt 972,20 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 798,30 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 21,78 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 03.12.2025 dürfte GameStop Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je GameStop-Aktie in Höhe von 0,870 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GameStop-Aktie

GameStop-Aktie zieht an: Gewinn und Umsatz steigen über die Erwartungen

Ausblick: GameStop gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Bill Gross: GameStop "scheint Bitcoin nachzuahmen" - Warnung vor neuen Meme-Aktien

