GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) verbilligt sich am Freitagnachmittag

Kursentwicklung

Die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 2,6 Prozent auf 275,01 USD abwärts.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 2,6 Prozent auf 275,01 USD. In der Spitze büßte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie bis auf 275,00 USD ein. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 282,27 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 94.728 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien.

Am 05.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 284,32 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,39 Prozent hinzugewinnen. Bei 159,47 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie damit 72,45 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,40 USD, nach 1,12 USD im Jahr 2024.

Am 17.07.2025 hat GE Aerospace (ex General Electric) die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,89 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,15 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 21,21 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,02 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 9,09 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 21.10.2025 terminiert. GE Aerospace (ex General Electric) dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 27.10.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 5,90 USD je GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie

Hot Stocks heute: Flugzeugtriebwerke sind extrem gefragt - IBU-tec steigert Marge

Acht Tech-Aktien im Wettlauf: Wer könnte vor NVIDIA die 5-Billionen-Dollar-Marke knacken?

IAG-Aktie tiefer: IAG streicht Flüge wegen Triebwerksproblemen