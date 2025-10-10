GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) am Nachmittag mit Abschlägen

DAX24.597 -0,1%Est505.620 -0,1%MSCI World4.339 ±0,0%Top 10 Crypto16,84 +1,8%Nas23.076 +0,2%Bitcoin104.813 -0,4%Euro1,1569 ±0,0%Öl63,77 -2,2%Gold3.985 +0,2%
10.10.25 16:09 Uhr
Die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 298,95 USD ab.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 0,1 Prozent auf 298,95 USD. In der Spitze büßte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie bis auf 298,18 USD ein. Bei 299,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via New York 77.107 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 307,25 USD. Dieser Kurs wurde am 25.09.2025 erreicht. Derzeit notiert die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie damit 2,70 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 159,47 USD am 08.04.2025. Derzeit notiert die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie damit 87,46 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

GE Aerospace (ex General Electric)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,12 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,39 USD aus.

GE Aerospace (ex General Electric) ließ sich am 17.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,89 USD gegenüber 1,15 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 11,02 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 21,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,09 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte GE Aerospace (ex General Electric) am 21.10.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte GE Aerospace (ex General Electric) möglicherweise am 27.10.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 5,89 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com

