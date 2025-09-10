GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) tendiert am Nachmittag nordwärts

Blick auf GE Aerospace (ex General Electric)-Kurs

Die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric) zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von GE Aerospace (ex General Electric) legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,8 Prozent auf 285,80 USD.

Das Papier von GE Aerospace (ex General Electric) konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,8 Prozent auf 285,80 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie bei 286,87 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 284,37 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien beläuft sich auf 67.649 Stück.

Am 11.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 286,87 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie damit 0,37 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 159,47 USD ab. Derzeit notiert die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie damit 79,22 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,43 USD. Im Vorjahr hatte GE Aerospace (ex General Electric) 1,12 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

GE Aerospace (ex General Electric) ließ sich am 17.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,89 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,15 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11,02 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9,09 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 21.10.2025 dürfte GE Aerospace (ex General Electric) Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Am 27.10.2026 wird GE Aerospace (ex General Electric) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,90 USD je Aktie belaufen.

