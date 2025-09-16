DAX23.622 +1,1%ESt505.446 +1,4%Top 10 Crypto16,54 +1,3%Dow46.100 +0,2%Nas22.514 +1,1%Bitcoin99.908 +1,4%Euro1,1777 -0,3%Öl68,05 +0,2%Gold3.639 -0,6%
GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) präsentiert sich am Nachmittag stärker

18.09.25 16:11 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von GE Aerospace (ex General Electric). Zuletzt wies die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 293,67 USD nach oben.

Um 15:53 Uhr stieg die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 293,67 USD. Der Kurs der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 293,99 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 290,71 USD. Von der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 95.406 Stück gehandelt.

Am 17.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 294,74 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie damit 0,36 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 159,47 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 45,70 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem GE Aerospace (ex General Electric) seine Aktionäre 2024 mit 1,12 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,43 USD je Aktie ausschütten.

Am 17.07.2025 hat GE Aerospace (ex General Electric) die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,89 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,15 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 21,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11,02 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 9,09 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte GE Aerospace (ex General Electric) am 21.10.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 27.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 5,90 USD je GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Übrigens: GE Aerospace (ex General Electric) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

