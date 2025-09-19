DAX23.686 +0,3%ESt505.474 ±0,0%Top 10 Crypto15,70 +3,0%Dow46.349 +0,1%Nas22.570 ±-0,0%Bitcoin96.435 +1,7%Euro1,1739 -0,7%Öl68,59 +1,2%Gold3.756 -0,2%
GE Aerospace (ex General Electric) im Blick

GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) tendiert am Nachmittag schwächer

24.09.25 16:09 Uhr
Die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 304,21 USD.

Das Papier von GE Aerospace (ex General Electric) gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 304,21 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie bisher bei 304,01 USD. Bei 306,90 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 60.185 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 307,25 USD erreichte der Titel am 24.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie damit 0,99 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 159,47 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie derzeit noch 47,58 Prozent Luft nach unten.

GE Aerospace (ex General Electric)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,12 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,40 USD aus.

GE Aerospace (ex General Electric) gewährte am 17.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,89 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte GE Aerospace (ex General Electric) 1,15 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 11,02 Mrd. USD gegenüber 9,09 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die GE Aerospace (ex General Electric)-Bilanz für Q3 2025 wird am 21.10.2025 erwartet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können GE Aerospace (ex General Electric)-Anleger Experten zufolge am 27.10.2026 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,91 USD je Aktie in den GE Aerospace (ex General Electric)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

