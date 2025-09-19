GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) am Abend mit Verlusten

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric). Der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,9 Prozent auf 299,86 USD.

Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie musste um 20:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,9 Prozent auf 299,86 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie bis auf 298,96 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 306,90 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 238.337 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (307,25 USD) erklomm das Papier am 24.09.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,46 Prozent hinzugewinnen. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 159,47 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie mit einem Verlust von 46,82 Prozent wieder erreichen.

GE Aerospace (ex General Electric)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,12 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,40 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte GE Aerospace (ex General Electric) am 17.07.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,89 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,15 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,02 Mrd. USD – ein Plus von 21,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem GE Aerospace (ex General Electric) 9,09 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 21.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von GE Aerospace (ex General Electric) veröffentlicht werden. GE Aerospace (ex General Electric) dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 27.10.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,91 USD je Aktie in den GE Aerospace (ex General Electric)-Büchern.

