DAX23.667 +0,2%ESt505.465 -0,1%Top 10 Crypto15,64 +2,6%Dow46.128 -0,4%Nas22.489 -0,4%Bitcoin96.920 +2,2%Euro1,1737 -0,7%Öl69,15 +2,0%Gold3.720 -1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Gerresheimer A0LD6E Plug Power A1JA81 Alibaba A117ME D-Wave Quantum A3DSV9 Tesla A1CX3T Volkswagen (VW) vz. 766403 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt im Plus -- US-Börsen tiefer -- uniQure mit Kursexplosion dank Huntington-Therapie -- SoftBank und Oracle wollen KI-Infrastruktur ausbauen -- Micron, D-Wave, Droneshield, BYD im Fokus
Top News
SAP-Aktie im Plus: Gemeinsam mit OpenAI soll deutsche Verwaltung mit sicherer KI versorgt werden SAP-Aktie im Plus: Gemeinsam mit OpenAI soll deutsche Verwaltung mit sicherer KI versorgt werden
Rheinmetall-Aktie nähert sich Rekord - Trump-Wende treibt an Rheinmetall-Aktie nähert sich Rekord - Trump-Wende treibt an
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie schätzen die Produkte, Services und stete Erreichbarkeit von BNP Paribas? Dann freuen wir uns, über Ihre Stimme zur Wahl des Zertifikatehauses.
Aktienkurs aktuell

GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) am Abend mit Verlusten

24.09.25 20:24 Uhr
GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) am Abend mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric). Der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,9 Prozent auf 299,86 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GE Aerospace (ex General Electric)
256,50 EUR -2,00 EUR -0,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie musste um 20:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,9 Prozent auf 299,86 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie bis auf 298,96 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 306,90 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 238.337 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (307,25 USD) erklomm das Papier am 24.09.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,46 Prozent hinzugewinnen. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 159,47 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie mit einem Verlust von 46,82 Prozent wieder erreichen.

GE Aerospace (ex General Electric)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,12 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,40 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte GE Aerospace (ex General Electric) am 17.07.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,89 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,15 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,02 Mrd. USD – ein Plus von 21,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem GE Aerospace (ex General Electric) 9,09 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 21.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von GE Aerospace (ex General Electric) veröffentlicht werden. GE Aerospace (ex General Electric) dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 27.10.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,91 USD je Aktie in den GE Aerospace (ex General Electric)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie

Hot Stocks heute: Flugzeugtriebwerke sind extrem gefragt - IBU-tec steigert Marge

Acht Tech-Aktien im Wettlauf: Wer könnte vor NVIDIA die 5-Billionen-Dollar-Marke knacken?

IAG-Aktie tiefer: IAG streicht Flüge wegen Triebwerksproblemen

In eigener Sache

Übrigens: GE Aerospace (ex General Electric) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf GE Aerospace (ex General Electric)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf GE Aerospace (ex General Electric)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu GE Aerospace (ex General Electric)

DatumMeistgelesen
Wer­bung