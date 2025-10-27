DAX24.302 +0,3%Est505.709 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,70 +5,5%Nas23.583 +1,6%Bitcoin99.045 +0,6%Euro1,1640 +0,1%Öl66,01 +0,5%Gold3.990 -2,2%
GE Aerospace (ex General Electric) im Fokus

GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei GE Aerospace (ex General Electric) am Montagnachmittag zu

27.10.25 16:08 Uhr
GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei GE Aerospace (ex General Electric) am Montagnachmittag zu

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric). Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,7 Prozent auf 309,09 USD zu.

Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 1,7 Prozent im Plus bei 309,09 USD. Der Kurs der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 310,57 USD zu. Bei 307,50 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 130.000 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien.

Am 22.10.2025 markierte das Papier bei 316,37 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 2,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 159,47 USD. Der aktuelle Kurs der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie ist somit 48,41 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,40 USD. Im Vorjahr hatte GE Aerospace (ex General Electric) 1,12 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 21.10.2025 hat GE Aerospace (ex General Electric) die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,02 USD. Im Vorjahresviertel hatte GE Aerospace (ex General Electric) 1,70 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 12,18 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 23,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,84 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

GE Aerospace (ex General Electric) wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 27.01.2026 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie in Höhe von 6,08 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie

SAFRAN-Aktie dennoch unter Druck: Triebwerkshersteller hebt Jahresziele an

GE Aerospace-Aktie legt zu: Jahresziele erneut angehoben

Airbus-Aktie erreicht Rekordhoch - Beflügelt von positiven Sektor-News

In eigener Sache

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com

