GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) tendiert am Donnerstagnachmittag südwärts

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric). Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 313,32 USD.

Um 15:52 Uhr fiel die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 313,32 USD ab. In der Spitze fiel die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie bis auf 308,76 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 310,41 USD. Zuletzt wurden via New York 174.047 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien umgesetzt.

Am 29.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 316,67 USD. Derzeit notiert die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie damit 1,06 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 159,47 USD. Derzeit notiert die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie damit 96,47 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,40 USD, nach 1,12 USD im Jahr 2024.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte GE Aerospace (ex General Electric) am 21.10.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,02 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte GE Aerospace (ex General Electric) ein EPS von 1,70 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 23,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9,84 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 12,18 Mrd. USD ausgewiesen.

GE Aerospace (ex General Electric) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 27.01.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,20 USD fest.

