GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) verbilligt sich am Abend

So entwickelt sich GE Aerospace (ex General Electric)

Die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric) gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 1,0 Prozent auf 311,12 USD ab.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 311,12 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie bis auf 308,76 USD. Bei 310,41 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Von der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 269.755 Stück gehandelt.

Bei 316,67 USD erreichte der Titel am 29.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,78 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 159,47 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie derzeit noch 48,74 Prozent Luft nach unten.

Nachdem GE Aerospace (ex General Electric) seine Aktionäre 2024 mit 1,12 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,40 USD je Aktie ausschütten.

Am 21.10.2025 hat GE Aerospace (ex General Electric) die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 2,02 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei GE Aerospace (ex General Electric) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,70 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 23,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9,84 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 12,18 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 27.01.2026 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,20 USD je Aktie in den GE Aerospace (ex General Electric)-Büchern.

