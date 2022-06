Rheinmetall-Aktie Rheinmetall will offenbar Angebot für Leonardo-Sparte OTO Melara vorlegen

Das Gebot sei Ende Mai präsentiert worden, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen am Donnerstag. Rheinmetall strebe eine Beteiligung von bis zu 49 Prozent an dem Unternehmen an. Rheinmetall peilt dafür einen Preis von 190 bis 210 Millionen Euro an, wie aus einem Dokument hervorgeht. Dies würde einen Gesamtwert von fast 430 Millionen Euro für die komplette Sparte bedeuten.

Die italienische Regierung sei bereits informiert, Rheinmetall müsse sich jedoch noch die Unterstützung Italiens sichern, verlautete weiter aus den Kreisen. Beim staatlich kontrollierten italienischen Rüstungskonzern Leonardo und Rheinmetall war zunächst kein Kommentar zu erhalten. Im März hatte Rheinmetall-Chef Armin Papperger gegenüber der italienischen Zeitung "Il Sole 24 Ore" Interesse an einer Beteiligung an OTO Melara bekundet, die Panzer und Seegeschütze herstellt.

Rom (Reuters)

Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP//Getty Images