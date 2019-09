Commerzbank erwägt Strafzins auf hohe Sparguthaben

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 5,36 EUR

0,87% Charts

News

Analysen

"Für normale Sparer ist das kein Thema, und das wird auch so bleiben. Es geht hier nur um sehr hohe Einlagen", sagte der Vorstandsvorsitzende Martin Zielke der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Zugleich kündigt er an, die Gebühren für Kunden zu erhöhen. Das Girokonto bleibe nur gratis, wenn darüber Geschäfte abgewickelt würden. Wer kein regelmäßiges Gehalt beziehe oder nicht hin und wieder Wertpapiere kaufe, werde in Zukunft wohl belangt, erklärte Zielke.

Er rechnet für "sehr lange" Zeit mit Nullzinsen, weit über den Abschied von EZB-Präsident Mario Draghi Ende Oktober hinaus. "Ich kann nicht erkennen, dass sich durch den Wechsel an der Spitze etwas ändert. Anfangs, in der Euro-Krise, war die EZB-Strategie des billigen Geldes nachvollziehbar. Es hat aber ein klarer Plan für den Exit gefehlt. Genau dieses Problem zeigt sich jetzt. Das ist alles nicht gut, für die Banken so wenig wie für die Gesamtwirtschaft", sagte Ziele.

In dem Interview machte der Commerzbank-Chef deutlich, dass er mit keiner europäischen Bankenfusion in absehbarer Zeit rechnet. "Im jetzigen Umfeld, ohne die europäische Bankenunion, ist eine grenzüberschreitende Fusion von Banken sehr unwahrscheinlich", sagte Zielke. "Denn am Ende geht es um Kostensynergien und nicht nur um große strategische Visionen. Bei Banken aus unterschiedlichen Ländern sind diese Spareffekte aber sehr gering. Das alles spricht gegen solch ein Szenario."

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: Commerzbank AG, 360b / Shutterstock.com