Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely zeigt sich am Montagmittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Geely. Die Geely-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 3,0 Prozent im Plus bei 2,01 EUR.

Um 11:49 Uhr sprang die Geely-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 3,0 Prozent auf 2,01 EUR zu. In der Spitze legte die Geely-Aktie bis auf 2,02 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 2,02 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 15.132 Geely-Aktien umgesetzt.

Am 27.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 2,35 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Geely-Aktie ist somit 16,67 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 1,52 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,23 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Geely-Aktie.

Nachdem Geely seine Aktionäre 2024 mit 0,330 HKD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,480 CNY je Aktie ausschütten.

Geely gewährte am 14.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,39 HKD gegenüber 0,97 HKD im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Geely im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 41,41 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 83,94 Mrd. HKD. Im Vorjahresviertel waren 59,36 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Geely am 17.11.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 12.11.2026 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,57 CNY je Geely-Aktie.

