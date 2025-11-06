Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely präsentiert sich am Donnerstagmittag fester
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Geely. Zuletzt wies die Geely-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 2,01 EUR nach oben.
Um 11:56 Uhr wies die Geely-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 2,01 EUR nach oben. In der Spitze legte die Geely-Aktie bis auf 2,01 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 2,00 EUR. Zuletzt wechselten 11.874 Geely-Aktien den Besitzer.
Am 27.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 2,35 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Geely-Aktie somit 14,33 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 1,52 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 24,19 Prozent könnte die Geely-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nach 0,330 HKD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,480 CNY je Geely-Aktie.
Am 14.08.2025 lud Geely zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,39 HKD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Geely 0,97 HKD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 83,94 Mrd. HKD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 59,36 Mrd. HKD umgesetzt worden waren.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Geely am 17.11.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 12.11.2026.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,57 CNY je Aktie belaufen.
