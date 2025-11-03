Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Montagnachmittag mit Einbußen

DAX24.153 +0,8%Est505.682 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,31 -4,0%Nas23.778 +0,2%Bitcoin93.036 -3,0%Euro1,1509 -0,2%Öl64,64 -0,7%Gold4.013 +0,3%
So bewegt sich Geely

03.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Geely gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Geely-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 2,02 EUR abwärts.

Um 15:44 Uhr fiel die Geely-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 2,02 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Geely-Aktie bei 1,97 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 2,01 EUR. Bisher wurden heute 53.385 Geely-Aktien gehandelt.

Am 27.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,35 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Geely-Aktie somit 14,03 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,52 EUR am 07.04.2025. Der aktuelle Kurs der Geely-Aktie ist somit 24,45 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,330 HKD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,480 CNY je Geely-Aktie.

Am 14.08.2025 legte Geely die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,39 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,97 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Geely im vergangenen Quartal 83,94 Mrd. HKD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 41,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Geely 59,36 Mrd. HKD umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 17.11.2025 terminiert. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 12.11.2026 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,57 CNY je Geely-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

