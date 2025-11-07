Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely tendiert am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Geely. Der Geely-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 1,98 EUR.

Um 15:44 Uhr fiel die Geely-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 1,98 EUR ab. In der Spitze büßte die Geely-Aktie bis auf 1,97 EUR ein. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 1,97 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Geely-Aktien beläuft sich auf 3.635 Stück.

Am 27.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 2,35 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,20 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Geely-Aktie. Bei 1,52 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Geely-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,330 HKD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,480 CNY aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Geely am 14.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,39 HKD gegenüber 0,97 HKD im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 41,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 83,94 Mrd. HKD umgesetzt, gegenüber 59,36 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 17.11.2025 dürfte Geely Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 12.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Geely ein EPS in Höhe von 1,57 CNY in den Büchern stehen haben wird.

