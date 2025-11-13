Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Donnerstagvormittag mit Kursabschlägen

Geely im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Geely. Das Papier von Geely gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 1,97 EUR abwärts.

Um 09:11 Uhr ging es für die Geely-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 1,97 EUR. Die Geely-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 1,95 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 2,00 EUR. Bisher wurden via Frankfurt 826 Geely-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 27.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 2,35 EUR. Mit einem Zuwachs von 19,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,52 EUR. Derzeit notiert die Geely-Aktie damit 29,38 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,480 CNY. Im Vorjahr erhielten Geely-Aktionäre 0,330 HKD je Wertpapier.

Am 14.08.2025 äußerte sich Geely zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,39 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,97 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Geely im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 41,41 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 83,94 Mrd. HKD. Im Vorjahresviertel waren 59,36 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Geely am 17.11.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Geely-Gewinn in Höhe von 1,57 CNY je Aktie aus.

