So entwickelt sich Geely

Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely macht am Nachmittag Boden gut

11.11.25 16:08 Uhr
Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely macht am Nachmittag Boden gut

Die Aktie von Geely zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Geely-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 2,02 EUR.

Die Geely-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 15:58 Uhr in Grün und gewann 1,8 Prozent auf 2,02 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Geely-Aktie bei 2,02 EUR. Bei 2,00 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 7.853 Geely-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 2,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 27.02.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Geely-Aktie 16,15 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,52 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,57 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 0,330 HKD an Geely-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,480 CNY aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Geely am 14.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,39 HKD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,97 HKD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 83,94 Mrd. HKD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 41,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Geely einen Umsatz von 59,36 Mrd. HKD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Geely am 17.11.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 12.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Geely.

Experten gehen davon aus, dass Geely im Jahr 2025 1,57 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

