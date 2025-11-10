Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Vormittag auf grünem Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Geely. Im Frankfurt-Handel gewannen die Geely-Papiere zuletzt 2,8 Prozent.

Die Geely-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 08:53 Uhr in Grün und gewann 2,8 Prozent auf 2,01 EUR. Der Kurs der Geely-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 2,02 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 2,02 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 11.732 Geely-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 2,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 27.02.2025 erreicht. Gewinne von 16,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,52 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 24,08 Prozent könnte die Geely-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,480 CNY. Im Vorjahr hatte Geely 0,330 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Geely am 14.08.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,39 HKD, nach 0,97 HKD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 41,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 83,94 Mrd. HKD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 59,36 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.11.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 12.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,57 CNY je Geely-Aktie.

