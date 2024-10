Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Vormittag auf Höhenflug

Geely im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Geely. Zuletzt ging es für das Geely-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 7,3 Prozent auf 1,62 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:21 Uhr sprang die Geely-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 7,3 Prozent auf 1,62 EUR zu. Bei 1,62 EUR markierte die Geely-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1,62 EUR. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 73.550 Geely-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,63 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.10.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Geely-Aktie somit 1,04 Prozent niedriger. Am 22.01.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,86 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 46,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Geely-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,220 HKD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,381 CNY belaufen.

Geely gewährte am 21.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals.

Geely wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 14.11.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 24.03.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Geely einen Gewinn von 1,21 CNY je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Geely-Aktie

Gute US-Vorgaben nach starkem Arbeitsmarkt treiben Märkte in Asien an

Hyundai-Aktie zieht an: Anleger feiern mögliche Partnerschaft mit Google-Schwester Waymo

"Entschieden dagegen": China kritisiert EU-Zölle auf chinesische E-Autos und Teslas harsch