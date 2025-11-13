Gefährdete Kredite zehren an Gewinn von Procredit
FRANKFURT (dpa-AFX) - Drohende Kreditausfälle haben der ProCredit Holding einen Gewinneinbruch eingebrockt. Wegen einer hohen Risikovorsorge im driten Quartal stand in den ersten neun Monaten unter dem Strich noch ein Gewinn von 58,2 Millionen Euro und damit fast 27 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie Procredit am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Bereits Ende Oktober hatte das im SDAX gelistete Unternehmen seine Renditeprognose für das laufende Jahr wegen der gefährdeten Kredite zusammengestrichen.
Die Eigenkapitalrendite dürfte den Angaben zufolge statt rund 10 Prozent nur noch 7 bis 8 Prozent erreichen. In den ersten neun Monaten lag sie nun bei 7,4 Prozent. Unterdessen konnte Procredit das Kreditvolumen währungsbereinigt um gut zehn Prozent ausweiten. Im Gesamtjahr soll es wie geplant währungsbereinigt um rund zwölf Prozent wachsen.
Die Procredit Holding mit Sitz in Frankfurt ist die Muttergesellschaft der Procredit-Gruppe, die auf Geschäftsbanken für Kleinst-, kleine und mittlere Unternehmen (KKMU) sowie Privatpersonen ausgerichtet ist. Sie soll einen Beitrag zur wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Entwicklung leisten. Der Schwerpunkt ihres Geschäfts liegt in Südost- und Osteuropa. Außerdem ist die Gruppe in Südamerika und in Deutschland aktiv./stw/stk
