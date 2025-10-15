Diese Auswirkung hatte ein Eigengeschäft einer Führungskraft auf die ProCredit-Aktie

Insider-Alarm

Eigengeschäfte von Führungskräften: Die Reaktion der ProCredit-Aktie.

Zum 10.10.2025 wurde bei ProCredit ein Eigengeschäft einer Führungskraft durchgeführt. Offiziell gemeldet wurde die Transaktion am 14.10.2025. 394 ProCredit-Aktien für jeweils 9,46 EUR kaufte am 10.10.2025 Felice, Dr. Gian Marco, Vorstand. Kaum Bewegung ließ sich im Endeffekt bei der ProCredit-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via FSE bei 9,40 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich im Endeffekt am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung bei der ProCredit-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via FSE bei 9,18 EUR. Die Marktkapitalisierung von ProCredit beläuft sich aktuell auf 554,82 Mio. Euro. Die Zahl der im Streubesitz befindlichen Aktien beläuft sich auf 58.898.500.

Zuvor wurde die letzte Transaktion durch eine Führungskraft am 10.10.2025 erfasst. Zu diesem Zeitpunkt gingen 374 Anteile zu jeweils 9,46 EUR an Dagrosa, Christian Vorstand.

