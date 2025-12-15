ProCredit-Aktie: So reagierte das Papier auf Directors' Dealings

Insiderdeal

ProCredit rückte kürzlich wegen Directors' Dealings in den Fokus der Anleger.

Für den 10.12.2025 wurde bei ProCredit ein Insiderdeal gemeldet. Die BaFin wurde am 12.12.2025 über die Transaktion informiert. Von Aufsichtsrat Joleska Popovska, Jovanka wurden am 10.12.2025 ProCredit-Papiere gekauft. Für je 8,14 EUR wurden 184 ProCredit-Papiere erstanden. Zum Vortag unverändert notierte die ProCredit-Aktie dann im FSE-Handel bei 8,06 EUR.

Die ProCredit-Aktie zeigte sich am Tag der Veröffentlichung der BaFin-Meldung schließlich stabil und notierte im FSE-Handel bei 8,06 EUR. ProCredit verzeichnet derzeit eine Marktkapitalisierung von 472,37 Mio. Euro. Die Anzahl der im Streubesitz befindlichen Papiere wird auf 58.898.500 beziffert.

Der vorherige Insidertrade mit ProCredit-Aktien wurde am 10.12.2025 verzeichnet. Damals erstand Vorstand, Beeck, Christoph, 440 Aktien zu jeweils einem Preis von 8,14 EUR.

