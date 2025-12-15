Vorstand baut Engagement aus - so reagiert die ProCredit-Aktie

DD-Meldung

Diese Auswirkungen hatten die jüngsten Eigengeschäfte von Führungskräften auf die ProCredit-Aktie.

ProCredit meldete der BaFin einen Insiderdeal vom 10.12.2025. Gemeldet wurde die Aktien-Transaktion am 12.12.2025. Spechtenhauser, Hubert, Vorstand bei ProCredit fügte dem eigenen Portfolio 621 ProCredit-Anteilsscheine hinzu. Die Papiere hatten am 10.12.2025 einen Wert von jeweils 8,14 EUR. Die ProCredit-Aktie zeigte sich schließlich stabil und notierte im FSE-Handel bei 8,06 EUR.

Die ProCredit-Aktie notierte im FSE-Handel am Tag der Veröffentlichung der BaFin-Meldung bei 8,06 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. ProCredit markiert derzeit einen Börsenwert in Höhe von 472,37 Mio. Euro. Die Anzahl der im Streubesitz befindlichen Papiere wird auf 58.898.500 beziffert.

Vor der aktuellen Transaktion wurden ProCredit-Anteile zuletzt am 10.12.2025 von einer Führungskraft bewegt. Damals hatte Beeck, Christoph Vorstand 440 Anteilsscheine zu je 8,14 EUR gekauft.

Redaktion finanzen.net