Insidertrade: ProCredit-Aktien zugekauft

Zu einem Insidertrade kam es in jüngster Vergangenheit bei ProCredit.

ProCredit meldete der BaFin einen Insiderdeal vom 10.12.2025. Der Aktien-Deal wurde am 12.12.2025 bekannt gemacht. Bibolli, Eriola, Vorstand, baute das eigene Depot am 10.12.2025 um ProCredit-Anteile aus. Bibolli, Eriola erwarb 486 Aktien zu einem Kurs von je 8,14 EUR. Die ProCredit-Aktie notierte im FSE-Handel an diesem Tag bei 8,06 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die ProCredit-Aktie bewegte sich am Tag der Veröffentlichung der BaFin-News kaum. Das Papier stand via FSE bei 8,06 EUR. ProCredit markiert derzeit einen Börsenwert in Höhe von 472,37 Mio. Euro. An der Börse befinden sich momentan 58.898.500 Aktien im Streubesitz.

Vor dem Beeck, Christoph-Trade wurde die letzte Transaktion am 10.12.2025 verzeichnet. Zu diesem Zeitpunkt gingen 440 Anteile zu jeweils 8,14 EUR an Beeck, Christoph Vorstand.

Redaktion finanzen.net

