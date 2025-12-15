Führungskraft baut ProCredit-Position im Depot aus

DD-Meldung

Wie sich die ProCredit-Aktie nach einem Insiderdeal bewegte.

Kürzlich kam es bei ProCredit zu Directors' Dealings. Gemeldet wurde die Aktien-Transaktion am 12.12.2025. Felice, Dr. Gian Marco, Vorstand bei ProCredit fügte dem eigenen Portfolio 458 ProCredit-Anteilsscheine hinzu. Die Papiere hatten am 10.12.2025 einen Wert von jeweils 8,14 EUR. Im FSE-Handel kam die ProCredit-Aktie schlussendlich kaum vom Fleck und notierte bei 8,06 EUR.

Bei der ProCredit-Aktie ließ sich am Tag der Veröffentlichung des Deals durch die BaFin schließlich kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im FSE-Handel hatte das Papier zur Schlussglocke einen Wert von 8,06 EUR. Die Aktien von ProCredit sind unterdessen 472,37 Mio. Euro wert. Die Zahl der im Streubesitz befindlichen Aktien beläuft sich auf 58.898.500.

Das letzte verzeichnete Eigengeschäft von Führungskräften fand am 10.12.2025 statt. Zu diesem Zeitpunkt gingen 440 Anteile zu jeweils 8,14 EUR an Beeck, Christoph Vorstand.

