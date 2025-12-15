DAX24.305 +0,5%Est505.760 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,02 +1,3%Nas23.195 -1,7%Bitcoin76.560 +1,9%Euro1,1746 +0,1%Öl61,00 -0,4%Gold4.338 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX freundlich -- Intel plant wohl Milliarden-Übernahme von SambaNova -- Rüstungsaktien: Ukraine-Gespräche auf höchster Ebene -- Novo Nordisk, Kirkstone, Commerzbank im Fokus
Top News
Der neue WhatsApp-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren! Der neue WhatsApp-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren!
ETF-Anlage ab 50.000 Euro ETF-Anlage ab 50.000 Euro
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Entdecken Sie die 10 wichtigsten Krypto-Trends 2026 und wie sie Märkte, Innovationen und Investitionen prägen
Aktiendeal

Directors' Dealings: Insider weitet Engagement bei ProCredit aus

15.12.25 12:01 Uhr
Directors' Dealings: Insider weitet Engagement bei ProCredit aus | finanzen.net

ProCredit rückte kürzlich wegen Directors' Dealings in den Fokus der Anleger.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ProCredit Holding AG & Co.KGaA
8,24 EUR 0,18 EUR 2,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

ProCredit meldete Directors' Dealings mit dem Ausführungsdatum 10.12.2025. Am 12.12.2025 wurde die Transaktion bekannt. 399 ProCredit-Aktien für jeweils 8,14 EUR kaufte am 10.12.2025 Chatzis, Georgios, Vorstand. Mit einem Wert von 8,06 EUR bewegte sich die ProCredit-Aktie letzten Endes auf dem Niveau des Vortages.

Zum Vortag unverändert notierte die ProCredit-Aktie dann am Tag der veröffentlichten News durch die BaFin im FSE-Handel bei 8,06 EUR. Die Marktkapitalisierung von ProCredit beläuft sich aktuell auf 472,37 Mio. Euro. Der Streubesitz wird auf 58.898.500 Aktien beziffert.

Vor dem aktuellen Trade wurden die letzten Director’s Dealings 10.12.2025 verzeichnet. Damals erstand Vorstand, Beeck, Christoph, 440 Aktien zu jeweils einem Preis von 8,14 EUR.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf ProCredit

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ProCredit

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Adriana Iacob / Shutterstock.com

Nachrichten zu ProCredit Holding AG & Co.KGaA

DatumMeistgelesen
Wer­bung