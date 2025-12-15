Directors' Dealings: Insider weitet Engagement bei ProCredit aus

Aktiendeal

ProCredit rückte kürzlich wegen Directors' Dealings in den Fokus der Anleger.

ProCredit meldete Directors' Dealings mit dem Ausführungsdatum 10.12.2025. Am 12.12.2025 wurde die Transaktion bekannt. 399 ProCredit-Aktien für jeweils 8,14 EUR kaufte am 10.12.2025 Chatzis, Georgios, Vorstand. Mit einem Wert von 8,06 EUR bewegte sich die ProCredit-Aktie letzten Endes auf dem Niveau des Vortages.

Zum Vortag unverändert notierte die ProCredit-Aktie dann am Tag der veröffentlichten News durch die BaFin im FSE-Handel bei 8,06 EUR. Die Marktkapitalisierung von ProCredit beläuft sich aktuell auf 472,37 Mio. Euro. Der Streubesitz wird auf 58.898.500 Aktien beziffert.

Vor dem aktuellen Trade wurden die letzten Director’s Dealings 10.12.2025 verzeichnet. Damals erstand Vorstand, Beeck, Christoph, 440 Aktien zu jeweils einem Preis von 8,14 EUR.

Redaktion finanzen.net