Insider bewegt ProCredit-Aktien

Aktien wechseln den Besitzer

Nach Eigengeschäften von Führungskräften rückte zuletzt ProCredit ins Blickfeld.

ProCredit meldete Directors' Dealings mit dem Ausführungsdatum 10.12.2025. Bei der BaFin ging die Transaktionsmeldung am 12.12.2025 ein. Sein Engagement in ProCredit ausgebaut, hat am 10.12.2025 Dagrosa, Christian, Vorstand. Das Portfolio erweiterte sich damit um 435 Aktien zu je 8,14 EUR. Im FSE-Handel kam die ProCredit-Aktie schlussendlich kaum vom Fleck und notierte bei 8,06 EUR.

Die ProCredit-Aktie notierte im FSE-Handel am Tag der Veröffentlichung der BaFin-Meldung bei 8,06 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. ProCredit markiert derzeit einen Börsenwert in Höhe von 472,37 Mio. Euro. Die Zahl der im Streubesitz befindlichen Aktien beläuft sich auf 58.898.500.

Am 10.12.2025 wurden bereits ProCredit-Anteile von einer Führungskraft umgeschichtet. ProCredit-Beeck, Christoph Vorstand hatte das eigene Portfolio um 440 Papiere zu je 8,14 EUR aufgestockt.

Redaktion finanzen.net