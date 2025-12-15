ProCredit-Aktie: Insider passt Depot an

Wertpapiergeschäft

Ein Insider nimmt sich die ProCredit-Aktie vor.

Am 10.12.2025 wurden bei ProCredit Directors' Dealings erfasst. Die Transaktion wurde am 12.12.2025 publik gemacht. Beeck, Christoph, Vorstand bei ProCredit, hat am 10.12.2025 seine Aktienposition vergrößert. Der Zukauf belief sich auf 440 Aktien zu je 8,14 EUR. Bei der ProCredit-Aktie ließ sich schließlich kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im FSE-Handel hatte das Papier zur Schlussglocke einen Wert von 8,06 EUR.

Die ProCredit-Aktie notierte im FSE-Handel am Tag der Veröffentlichung der BaFin-Meldung bei 8,06 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. ProCredit erreicht derzeit eine Marktkapitalisierung von 472,37 Mio. Euro. Der Streubesitz wird auf 58.898.500 Aktien beziffert.

Vor dem aktuellen Trade kam es bei ProCredit zuletzt am 10.12.2025 zu einem Eigengeschäft von Führungskräften. Damals erstand Vorstand, Bibolli, Eriola, 486 Aktien zu jeweils einem Preis von 8,14 EUR.

