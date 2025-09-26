DAX23.746 ±0,0%ESt505.513 +0,2%Top 10 Crypto15,70 +2,5%Dow46.257 ±0,0%Nas22.678 +0,9%Bitcoin97.148 +1,4%Euro1,1734 +0,4%Öl68,13 -2,3%Gold3.827 +1,7%
General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors am Nachmittag ohne große Veränderung

29.09.25 16:11 Uhr
Die Aktie von General Motors zeigt am Montagnachmittag wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die General Motors-Aktie zuletzt im New York-Handel bei 61,20 USD.

Im New York-Handel kam die General Motors-Aktie um 15:53 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 61,20 USD. Kurzfristig markierte die General Motors-Aktie bei 62,14 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die General Motors-Aktie gab in der Spitze bis auf 61,18 USD nach. Bei 61,85 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 222.491 General Motors-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 62,14 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.09.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,54 Prozent hinzugewinnen. Bei 41,65 USD fiel das Papier am 10.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der General Motors-Aktie 31,94 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für General Motors-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,480 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,568 USD belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 50,50 USD je General Motors-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte General Motors am 22.07.2025. General Motors hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,91 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,55 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 47,12 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 47,97 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

General Motors dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 21.10.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 27.10.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je General Motors-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 9,45 USD fest.

Redaktion finanzen.net

