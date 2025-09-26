General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors am Abend mit Verlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von General Motors. Die General Motors-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 60,96 USD.
Die General Motors-Aktie gab im New York-Handel um 20:08 Uhr um 0,5 Prozent auf 60,96 USD nach. Der Kurs der General Motors-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 60,76 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 61,85 USD. Der Tagesumsatz der General Motors-Aktie belief sich zuletzt auf 603.582 Aktien.
Am 29.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 62,14 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,94 Prozent könnte die General Motors-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.04.2025 bei 41,65 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die General Motors-Aktie mit einem Verlust von 31,68 Prozent wieder erreichen.
Nachdem General Motors seine Aktionäre 2024 mit 0,480 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,568 USD je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 50,50 USD für die General Motors-Aktie aus.
General Motors ließ sich am 22.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,91 USD. Im letzten Jahr hatte General Motors einen Gewinn von 2,55 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 47,12 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 1,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 47,97 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von General Motors wird am 21.10.2025 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 27.10.2026.
Den erwarteten Gewinn je General Motors-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 9,45 USD fest.
Lithium Americas-Aktie springt weiter an: Gespräche über US-Regierungsdarlehen
S&P 500-Titel General Motors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in General Motors von vor 5 Jahren abgeworfen
Lithium Americas-Aktie +90 Prozent: US-Regierung denkt über Einstieg nach
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.04.2025
|General Motors Neutral
|UBS AG
|03.04.2025
|General Motors Market-Perform
|Bernstein Research
|10.10.2022
|General Motors Neutral
|UBS AG
|07.12.2020
|General Motors Outperform
|Credit Suisse Group
|03.12.2020
|General Motors buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.12.2020
|General Motors Outperform
|Credit Suisse Group
|03.12.2020
|General Motors buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.03.2020
|General Motors buy
|UBS AG
|13.02.2019
|General Motors Buy
|Seaport Global Securities
|11.01.2019
|General Motors Outperform
|BMO Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.04.2025
|General Motors Neutral
|UBS AG
|03.04.2025
|General Motors Market-Perform
|Bernstein Research
|10.10.2022
|General Motors Neutral
|UBS AG
|18.06.2020
|General Motors Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.03.2019
|General Motors Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.03.2018
|General Motors Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.02.2018
|General Motors Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.02.2018
|General Motors Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.03.2017
|General Motors Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.03.2017
|General Motors Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
