Millennials verbringen durchschnittlich ein Sechstel ihrer Lebenszeit mit Netflix

• 13 Jahre des Lebens werden im Durschnitt für Netflix genutzt• Pro Woche entspricht dies 46,2 Stunden Netflix-Streaming• Nur gearbeitet und geschlafen wird mehr

13 Jahre des Lebens werden für Netflix genutzt

Menschen der Millennial-Generation, das sind Personen im Alter von 23 bis 38 Jahren, verbringen laut einer Studie von HowToWatch im Durchschnitt 13 Jahre ihres Lebens mit Netflix. Für die Studie vom September 2019 interviewte HowToWatch 750 Umfrageteilnehmer zu ihrem Streamingverhalten. Von den befragten 750 Personen gehören 295 zu den Millennials und gaben an, sich pro Tag durchschnittlich 6,6 Stunden lang die Zeit mit Netflix zu vertreiben. Die Millennials entsprechen ca. 16 Millionen Bürgern in Deutschland, eine Charakteristik der Generation ist Ipsos zufolge "Tech-savvy".

Hochgerechnet beläuft sich das Streaming auf 46,2 Stunden in der Woche oder auch 13 Jahre im Laufe eines Lebens bei einer Lebenserwartung von 80 Jahren. Das würde bedeuten, 16 Prozent des Lebens werden nur auf Netflix verbracht, weitere Plattformen wie Amazon Prime sind dabei nicht mit einbezogen. Wie eine Studie der Zeitschrift P.M. Fragen und Antworten im Januar 2014 herausfanden, schauten bei einer gleichen Lebenserwartung die Umfrageteilnehmer im Durchschnitt 12 Jahre ihres Lebens Fernsehen, schliefen acht Jahre und verbrachten weitere fünf Jahre mit dem Essen.

Erstmals zur Verfügung stand Netflix in Deutschland erst im September 2014, ist also in die frühere Studie nicht einberechnet. Fraglich ist nun, ob die Zielgruppe das Medium komplett gewechselt hat oder ob diese Zahlen einen generellen Anstieg des Serien- und Filmkonsums in der Gesellschaft verzeichnen bzw. darlegen. Die Stundenanzahl von 6,6 Stunden pro Tag ist allerdings nicht mit der Zeit des aktiven Schauens gleichzusetzen. Vielmehr gaben die Probanden an, Netflix nebenbei während der Hausaufgaben oder dem Treffen mit Freunden laufen zu lassen.

Nur Arbeiten und Schlafen toppt die Netflixzeit

Bereits 2015 hat TDG Research eine Hochrechnung des Netflix-Konsums der Amerikaner durchgeführt. Die Amerikaner mit Netflix-Account gaben an, 90 Minuten pro Tag mit Netflix zu verbringen, 70 Minuten täglich zu essen, gerade einmal 25 Minuten aktiv Zeit mit den Kindern zu verbringen. Zu den Freizeitaktivitäten gehört auch, mit den Freunden über die neuesten Netflixinhalte zu diskutieren, dies beläuft sich auf rund 200 Minuten am Tag. Die einzigen Werte, die höher liegen als der Netflix- Lebensanteil sind 500 Minuten Schlaf und 300 Minuten Arbeit pro Tag. Auffällig ist hier - die tägliche Arbeitszeit und die Beschäftigungszeit eines Amerikaners mit Netflix lag 2015 bereits fast gleichauf.

Netflix als die Antwort auf das Konsumverhalten

#MeetTheMillenials ist eine Studie von Ipsos mit der Zielgruppe Millennials im Alter von 22 bis 37 Jahren. Für die Studie wurden 2017 Online-Befragungen durchgeführt, mit dem Ziel den durchschnittlichen Medienkonsum zu ermitteln. Bei der Frage, welche Geräte täglich regelmäßig für private Zwecke genutzt werden, führte das Smartphone mit 93 Prozent, danach folgte der Fernseher mit 81 Prozent und der Laptop mit 73 Prozent Nutzung. Laut der Studie antworteten die Teilnehmer außerdem auf die Frage, wie oft sie Internet, TV/Serien, Soziale Netzwerke, Radio und Zeitungen am Tag benötigen. Das Ergebnis ist nicht überraschend. 87 Prozent der Befragten geben an täglich das Internet zu nutzen, 60 Prozent Schauen täglich Filme und Serien. Bedenkt man bei diesen Angaben nun, dass Netflix auch eine App für das Smartphone herausgebracht hat, um mobiles Streaming zu ermöglichen, ist dies eine Reaktion auf das Konsumverhalten der Generation. Bedenkt man weiter, dass in dieser Studie noch einmal deutlich wurde, dass die drei Hauptmedien, auf denen Netflix abgerufen werden kann, - Fernseher, Handy und Laptop - die Digitalen Medien sind, die am meisten genutzt werden, ist es für jeden sehr leicht erkennbar, wie immens Netflix' Markt und der Einfluss auf die Bevölkerung ist.

